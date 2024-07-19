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Spor

Taraftar Lecce maçında Mauro Icardi'ye kavuşuyor

Avusturya'daki ilk hazırlık çalışmalarını tamamlayan sarı kırmızılı ekipte Icardı süre almadı. Lecce ile oynanacak maçta Mauro'nun süre alması bekleniyor.

19 Temmuz 2024 Cuma 12:14 - Güncelleme:
Taraftar Lecce maçında Mauro Icardi'ye kavuşuyor
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Galatasaray, Avusturya'daki ilk çalışmalarını tamamladı.

Avusturya'daki ilk çalışmalarda üç hazırlık maçı oynayan Galatasaray'da Mauro Icardi, söz konusu müsabakarda süre almadı.

Galatasaray, ikinci etap kamp çalışmaları için 22 Temmuz'da yeniden Avusturya'ya gidecek. Sarı-kırmızılılar, ikinci etap çalışmalarında ilk hazırlık maçını Lecce ile oynayacak. Mauro Icardi'nin, Lecce maçında süre bulması bekleniyor.

OKAN BURUK'UN SÖZLERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynanan Trencin karşılaşmasının ardından Icardi için, "Icardi çok istekli. Bir sonraki maçta kullanacağız. Fiziksel olarak tüm oyuncuları hazırlamalıyız. Hazırlık kampı içindeyiz. Bir sonraki maçta Icardi'ye ne kadar süre vereceğimizi göreceğiz. Fiziksel durumuna bakacağız ve karar vereceğiz." diye konuştu.

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