Spor

Taraftar Xabi Alonso'yu hedef aldı! Real Madrid'de Arda Güler tartışması

La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid deplasmanda Girona ile oynadığı maçı 1-1 tamamladı ve liderliği Barcelona'ya kaptırdı. Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler'in devre arasında oyundan alınması tepkilere neden oldu. Real Madrid taraftarı teknik direktör Xabi Alonso'yu hatalı bulunurken İspanyol basını ise durumu taktik olarak değerlendirdi. İşte detaylar...

1 Aralık 2025 Pazartesi 11:19
Taraftar Xabi Alonso'yu hedef aldı! Real Madrid'de Arda Güler tartışması
Real Madrid'de son haftalarda tartışmaların odağında teknik direktör Xabi Alonso var.

Özellikle Girona beraberliği ve liderliğin Barcelona'ya kaptırılmasının ardından eleştiriler daha yüksek sesle yapılırken, Arda Güler'in devre arasında oyundan alınması tartışmaları alevlendirdi.

TARAFTARLARDAN ALONSO'YA TEPKİ: "SUÇLUYU ARDA YAPAMAZSINIZ"

Girona karşısında ilk 45 dakikayı 1-0 geride kapatan Real Madrid'de Arda Güler'in devre arasında kenara alınması sosyal medyada birçok taraftarın tepkisini çekti. Bazı Real Madrid taraftarları, Alonso'nun Arda'yı oyundan çıkararak "maçın sorumlusu" ilan ettiğini savundu ve İspanyol teknik adama yüklendi.

Öte yandan genç yıldızın son 11 maçta gol katkısı verememesi de bazı kesimlerde eleştiri aldı. Arda Güler bu süreçte gol atamazken 4 asistlik katkı sağlamıştı.

İSPANYOL BASINI NE DEDİ?

İspanyol basınından Diario ise tartışmalara farklı bir perspektiften yaklaştı. Haberde, Arda'nın oyundan çıkarılmasının nedeninin taktiksel olduğu belirtilerek şu ifadeler yer aldı:

"Türk orta saha oyuncusu, pozisyonunda beklenen performansı gösteremedi. Ortaları hedefine ulaşmadı ve oyun kurma konusunda takım arkadaşlarıyla bağlantı kurmakta zorlandı. Real Madrid, sahanın ortasında bu oyuncudan daha fazlasına ihtiyaç duyuyor. Xabi Alonso bunu fark etti ve devre arasında onu değiştirerek Camavinga'yı oyuna aldı."

Real Madrid cephesinde hem sonuçlar hem de bireysel performanslar tartışılırken, Xabi Alonso'nun Arda Güler tercihi önümüzdeki haftalarda da gündemde kalacak gibi görünüyor.

