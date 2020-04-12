IHA 12 Nisan 2020 Pazar 17:53 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 17:53

Gözlerini TFF’nin mayıs ayında yapacağı toplantıya çevirdiklerini belirten Ramazan Çevik, “Koronavirüs nedeniyle liglere ara verildi. Bizde çalışmalarımızı Teknik Direktörümüz Ertuğrul Sağlam hocamızın bize gönderdiği programlar doğrultusunda evlerimizde yapıyoruz. TFF’nin mayıs ayının başında yapacağı toplantıyı bekliyoruz. O toplantıdan sonra yol haritamızı çizeceğiz” dedi.

Geçen seneden kalma borçlarını bu sezon rekorlarla ödemek istediğini ifade eden Ramazan Çevik, “Yaklaşık 1 aydır arkadaşlarımızdan ve taraftarımızdan uzak kaldık. Artık bir an önce bu virüsün bitmesini, liglerin başlamasını ve yarım kalan işimizi bitirmek istiyoruz. İdmanları, maç oynamayı ve özellikle de büyük Samsunspor taraftarını çok özledim. Ligler başlayınca sanki virüs nedeniyle ara verilmemiş gibi rehavete kapılmadan sezonu rekorlarla bitirmek ve şampiyon olmak istiyoruz. Çünkü geçen seneden bu camiaya ve taraftarımıza bir borcumuz var. Bunu da bu sene rekorlarla ödemek istiyoruz” diye konuştu.