Taraftara küfretmişti! Anderlecht, Zanka ile yol ayrımında

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Danimarkalı stoper Mathias Zanka Jorgensen için geçtiğimiz yaz transfer olduğu Anderlecht'te işler yolunda gitmiyor.

Yeni takımında düzenli olarak ilk 11'de yer alan Zanka, son maçlarda üst üste yaptığı hatalarla taraftarların tepkisini çekti.

Belçika medyasından Het Nieuwsblad'ın haberine göre; 34 yaşındaki stoper, Anderlecht'in evinde Dender'e 3-2 yenildiği maçta yaptığı hatalar sonrasında tribünler tarafından yuhalandı.

Haberde, Zanka'nın taraftarlardan gelen bu tepkiye el kol hareketleri ve küfürle karşılık verdiği ileri sürüldü.

Danimarkalı savunma oyuncusunun yaşanan bu olayların ardından büyük tepki çektiği, Anderlecht ile bağlarının kopmak üzere olduğu ve ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı kaydedildi.

Zanka'nın MLS takımı Los Angeles Galaxy'ye transferinin yakın olduğu ve futbolcunun bir süredir futbol hayatını ABD'de devam ettirmeyi hedeflediği belirtildi.