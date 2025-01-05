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Spor

Taraftara küfretmişti! Anderlecht, Zanka ile yol ayrımında

Bir dönem Fenerbahçe forması giymiş olan Mathias Zanka Jorgensen, kısa bir süre transfer olduğu Anderlecht'te iyi günler geçirmiyor. Anderlecht'in evinde Dender ile oynadığı maçta taraftarlara küfreden oyuncu ile kulüp yol ayrımında.

Haber Merkezi5 Ocak 2025 Pazar 10:59 - Güncelleme:
Taraftara küfretmişti! Anderlecht, Zanka ile yol ayrımında
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Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Danimarkalı stoper Mathias Zanka Jorgensen için geçtiğimiz yaz transfer olduğu Anderlecht'te işler yolunda gitmiyor.

Yeni takımında düzenli olarak ilk 11'de yer alan Zanka, son maçlarda üst üste yaptığı hatalarla taraftarların tepkisini çekti.

Belçika medyasından Het Nieuwsblad'ın haberine göre; 34 yaşındaki stoper, Anderlecht'in evinde Dender'e 3-2 yenildiği maçta yaptığı hatalar sonrasında tribünler tarafından yuhalandı.

Haberde, Zanka'nın taraftarlardan gelen bu tepkiye el kol hareketleri ve küfürle karşılık verdiği ileri sürüldü.

Danimarkalı savunma oyuncusunun yaşanan bu olayların ardından büyük tepki çektiği, Anderlecht ile bağlarının kopmak üzere olduğu ve ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı kaydedildi.

Zanka'nın MLS takımı Los Angeles Galaxy'ye transferinin yakın olduğu ve futbolcunun bir süredir futbol hayatını ABD'de devam ettirmeyi hedeflediği belirtildi.

  • Mathias Zanka Jorgensen
  • Anderlech
  • ayrılık

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