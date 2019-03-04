Taraftardan Diagne isyanı

CİM-BOM’DA taraftarların hedefindeki tek isim Mbaye Diagne oldu. Galatasaraylı taraftarlar, önceki gece yarısı Fatih Terim ve takıma destek verirken, sadece Senegalli golcüyü ayırıp, ona büyük tepki gösterdiler. Havaalanında bir grup taraftar suskun golcünün havaalanından çıkışı sırasında yanına giderek, “13 milyon euro verdik. Ama sahada hiçbir şey yapmayıp, geziyorsun. Diagne sen kimsin! Oyna artık” diye bağırırken, bazı taraftarların küfür de ettikleri duyuldu. Sosyal medya da da eleştirilen Diagne için, “Serdar Aziz, 2 maç 1 gol, 1 penaltı. Bedava. Diagne 5 maç 1 gol. 10 milyon euro”, “Gol makinesi dediler, çamaşır makinesi çıktı”, “Diagne tam bir balon çıktı. Çok para gömdüler”, “Buna ödenen paraya yazık. Haram paramız vardı herhalde!” paylaşımları yapıldı.