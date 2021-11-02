Fanatik 2 Kasım 2021 Salı 00:29 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 00:43

Ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın transfer listesinde olduğu iddia edilen Andrei Ivan'dan yeni bir hamle geldi. Rumen oyuncu Andrei Ivan'ın sosyal medyadan Galatasaray'ı takibe alması Sarı-kırmızılı ekibin taraftarlarını heyecanlandırdı.

Romanya Ligi'nde Universitatea Craiova forması giyen Andrei Ivan'ın bu sürpriz hamlesi, transfer iddialarını da güçlendirdi. Galatasaray'ın Rumen orta sahası Alexandru Cicaldau'nun yakın arkadaşı olan 24 yaşındaki oyuncu, her iki kanatta ve santrfor bölgesinde oynayabiliyor.

CICALDAU "İSTERİM" DEMİŞTİ

Cicaldau, geçtiğimiz günlerde Rumen basınına açıklamalarda bulunmuş, 'Craiova'dan bir oyuncunun transferini istesem, Andrei Ivan'ı isterdim' demişti.

ANDREI IVAN'DAN 12 MAÇTA 8 GOL, 2 ASİST

24 yaşındaki oyuncu Andrei Ivan, bu sezon 12 maçta 8 gol, 2 asistle skora katkı verdi. Universitatea Craiova formasıyla adını duyuran Ivan, Temmuz 2017'de Rus ekibi Krasnodar'a 3 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu. Rusya'da beklentilerin altında kalan Ivan, kiralık Rapid Wien macerasının ardından Ağustos 2019'da 1.5 milyon Euro karşılığında Craiova'ya döndü.