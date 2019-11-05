Taraftarın hedefindeki isim Rodrigues

Yeşil Burun Adalı oyuncu 26. dakikada Ozan’a, 45+1’de Serdar’a daha müsait pozisyonda olmalarına rağmen pas vermeyerek, şut çekerken sonuç alamadı. Rodrigues, 74. dakikada ise penaltı noktası üzerinde çok net bir şut fırsatı yakalasa da topu auta yolladı. Taraftarlar, Rodrigues’in özellikle Ozan ve Serdar’a pas vermemesini eleştirerek, “Daha doğru kararlar vermezse takım bundan zarar görmeye devam ederiz” dediler.