Taraftarın hedefindeki isim Rodrigues
1-0 kaybedilen Kayserispor maçında 3 net gol pozisyonuna giren ancak değerlendiremeyen Rodrugues, Fenerli taraftarların tepkisini çekti.
- Star Spor
Yeşil Burun Adalı oyuncu 26. dakikada Ozan’a, 45+1’de Serdar’a daha müsait pozisyonda olmalarına rağmen pas vermeyerek, şut çekerken sonuç alamadı. Rodrigues, 74. dakikada ise penaltı noktası üzerinde çok net bir şut fırsatı yakalasa da topu auta yolladı. Taraftarlar, Rodrigues’in özellikle Ozan ve Serdar’a pas vermemesini eleştirerek, “Daha doğru kararlar vermezse takım bundan zarar görmeye devam ederiz” dediler.
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