22.01.2020 09:53 - Güncelleme: 22.01.2020 09:53

Beşiktaşlı taraftarların sevgilisi Anderson Talisca, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir yoruma imza attı. Yıldız oyuncu, Beşiktaşlıların "Come to Beşiktaş" yorumuna "İnşallah" cevabını verdi. Siyah-beyazlı renklere gönül veren taraftarlar da bu yorumu beğeni yağmuruna tuttu.



YILLIK 10 MİLYON EURO KAZANIYOR

Anderson Talisca'nın adı son dönemde Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılıyor. Brezilyalı oyuncu Çin'de yıllık 10 milyon euro kazanıyor. Futbol hayatını Guangzhou Evergrande Taobao takımında sürdüren Talisca, takımıyla 45 maça çıkarken 32 gol, 11 asistlik performans sergiledi.