Taraftarların tepkisinden çekinip bunu yapmışlar!

Taraftarın tepkisinden çekinip havalimanını şahsi araçlarıyla terk etmişler
Trabzonspor hezimeti sonrasında Beşiktaş kafilesinde ilginç bir olay yaşandı.
Trabzon yolculuğu öncesinde tesislere arabalarını bırakan ve otobüsle havalimanına giden oyuncuların araçları, dönüşte tepki korkusu ile Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirildi.
Protesto ihtimali sonrasında yöneticiler, tesis görevlilerine haber verdi ve Abdullah Avcı ile bazı oyuncuların arabaları havalimanına getirildi.
Takımın geri kalanı ise tesislere gidip buradan evlerine döndüler.
(Fanatik)
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