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Spor

Taraftarlar çılgına dönecek! İlkay Gündoğan transferi bizzat kendisi açıkladı

İlkay Gündoğan'ın sezon sonunda Manchester City'den ayrılması beklenirken yeni adresi ise merak konusuydu. Adı Galatasaray ile de anılan yıldız oyuncu İlkay Gündoğan'dan transfer açıklaması geldi. İşte detaylar...

20 Nisan 2023 Perşembe 23:26 - Güncelleme:
Taraftarlar çılgına dönecek! İlkay Gündoğan transferi bizzat kendisi açıkladı
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Manchester City'de sözleşmesi bitecek olan İlkay Gündoğan'ın sezon sonu ayrılması beklenirken kendisinden sürpriz bir açıklama geldi. Adı Galatasaray ile de anılan İlkay Gündoğan, Barcelona ile görüştüğünü açıkladı.

İLKAY GÜNDOĞAN'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Uzun süredir Premier Lig devi Manchester City'de forma giyen ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan İlkay Gündoğan, İngiltere'den ayrılmaya hazırlanıyor. Adı ülkemizden Galatasaray ile de gündeme gelen İlkay Gündoğan Barcelona ile görüştüklerini doğrularken, "Müzakereler devam ediyor. Bir karar alınırsa bunu ilk siz duyacaksınız." dedi.

İSPANYA BASINI İMZAYI DUYURDU

İspanya basınında yer alan habere göre ise; Barcelona, İlkay Gündoğan ile 2+1 yıllık sözleşme konusunda prensipte anlaşmaya vardı. Bu anlaşmaya göre yıldız oyuncu Katalan ekibinde yıllık 12 milyon euro kazanacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

İlkay Gündoğan, bu sezon Manchester City formasıyla şu ana kadar 41 resmi maça çıktı ve bunların 35'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 3012 dakika süre alan 32 yaşındaki yıldız oyuncu, 5 gol ve 5 asistle skora etki etti.

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