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Spor

Taraftarlar Fenerbahçe'yi Çekya'da yalnız brakmadı

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşması deplasmanda Slovacko ile 1-1 berabere kalarak play-off turuna yükselen Fenerbahçe'yi sarı-lacivertli taraftarlar yalnız bırakmadı.

IHA11 Ağustos 2022 Perşembe 23:23 - Güncelleme:
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşması öncesi Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını yalnız bırakmazken, takımlarına başarılar dilediler.

Fenerbahçeli taraftarlar, Slovacko maçı öncesi stat önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bir taraftar, "Fenerbahçemiz Çekya'ya geldi, çok mutluyuz. İnşallah bugün turla döneriz." derken bir diğer seyirci ise hiçbir takımı tutmadığını ama Türk takımı geldiği için desteklemeye geldiğini belirterek, Fenerbahçe'ye başarılar diledi.

Stutgart'dan gelen bir taraftar ise, "700 km yol geldik. Tur cebimizde. Artık Viyana planları yapıyoruz" derken Avusturya'dan gelen bir çocuk taraftar ise "Fenerbahçe'ye güveniyorum. İnşallah kazanıp bir üst tura geçeceğiz." açıklamasında bulundu.

"BİR DE FORVETİMİZ OLURSA ÇOK İYİ OLUR"

Maçı izlemeye Prag'dan gelen Cem Nedim Yıldırım isimli taraftar ise, "Fenerbahçemizin bir maçı daha oynanacak. Her zaman olduğu gibi yine Fenerbahçe'nin maçlını takip ediyoruz. İnşallah bu maçı alıp sonraki tur ve grup maçlarında başarılı oluruz. Bir de forvetimiz olursa çok iyi olur." sözlerini sarf etti. Slovakya'dan gelen minik bir taraftar da, "Fenerbahçemize başarılar dilerim. Fenerbahçe'yi çok seviyorum. İnşallah bugün yenip tur atlarız, sezon sonu da şampiyon oluruz." diye konuştu.

Slovacko-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında stadyumda 6 bin 520 taraftar bulunurken yaklaşık 400 Fenerbahçe taraftarı takımlarını desteklemek için tribünlerdeki yerlerini aldılar.

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