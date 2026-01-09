İSTANBUL 9°C / 6°C
9 Ocak 2026 Cuma
Taraftarlar isyan bayrağını çekti! Real Madrid'de Arda Güler krizi

Real Madrid, İspanya Süper Kupası yarı finalinde Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın son bölümlerinde kısıtlı süre imkanı bulan milli futbolcu Arda Güler için Real Madridliler, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Pek çok taraftar Xabi Alonso'ya isyan ederken, Arda Güler'in yedek kulübesini hak etmediğini ifade ettiler.

9 Ocak 2026 Cuma 11:00
Taraftarlar isyan bayrağını çekti! Real Madrid'de Arda Güler krizi
İspanya Süper Kupası yarı finalinde Real Madrid, Atletico Madrid ile Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Alinma Bank Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi eflatun-beyazlılar 2-1 kazanırken Arda Güler'in 81 dakika kulübede kalması gündem oldu.

Arda Güler, 81. dakikada Vinicius Junior'ın yerine oyuna dahil olurken sosyal medyada Real Madrid taraftarları, teknik direktör Xabi Alonso'ya isyan etti. Taraftarlar milli futbolcunun yedek kulübesini hak etmediğini belirtilirken, Alonso'nun Arda Güler'i yine en iyi verimi verdiği oyun kurucu rolünde oynatmaması da sert eleştirildi.

Milli futbolcu için yapılan yorumların benzerliği ise dikkat çekti. İspanyol ve Türk taraftarların bir kısmının Arda Güler'in yeteneklerinin Real Madrid'de harcandığını düşündüğü görüldü. Bu konuda yorumlar yapan sosyal medya kullanıcıları, Arda Güler'in bu sistemde yeri olmadığını ve Real Madrid'den ayrılarak potansiyelinin tamamını kullanacağı başka bir Avrupa devine gitmesi gerektiğini ifade etti.

