İspanya Süper Kupası yarı finalinde Real Madrid, Atletico Madrid ile Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Alinma Bank Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi eflatun-beyazlılar 2-1 kazanırken Arda Güler'in 81 dakika kulübede kalması gündem oldu.

Arda Güler, 81. dakikada Vinicius Junior'ın yerine oyuna dahil olurken sosyal medyada Real Madrid taraftarları, teknik direktör Xabi Alonso'ya isyan etti. Taraftarlar milli futbolcunun yedek kulübesini hak etmediğini belirtilirken, Alonso'nun Arda Güler'i yine en iyi verimi verdiği oyun kurucu rolünde oynatmaması da sert eleştirildi.

Milli futbolcu için yapılan yorumların benzerliği ise dikkat çekti. İspanyol ve Türk taraftarların bir kısmının Arda Güler'in yeteneklerinin Real Madrid'de harcandığını düşündüğü görüldü. Bu konuda yorumlar yapan sosyal medya kullanıcıları, Arda Güler'in bu sistemde yeri olmadığını ve Real Madrid'den ayrılarak potansiyelinin tamamını kullanacağı başka bir Avrupa devine gitmesi gerektiğini ifade etti.