29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7635
  • 6,3034
  • 283.227
  • 99192.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Taraftarlar Linnes'in gitmesini istemiyor

Kadrosunda 15 yabancı bulunan ve Martin Linnes'i gözden çıkaran yönetime Galatasaray taraftarlarından tepki geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TM Dijital Haber Merkezi
 
Yapılan son transferle beraber kadrosunda 15 yabancı futbolcu barındıran Galatasaray, Martin Linnes’le yollarını ayırmak isterken, taraftarların bu ayrılığa soğuk bakması hatta tepkilerin günden güne artması yönetimi tedirgin etti.
 
GALATASARAY TARAFTARLARI LİNNES'İN TAKIMDAN AYRILMASINI İSTEMİYOR
 
2016’dan beri sarı kırmızılı formayı başarıyla temsil eden ve efendi kişiliğinin yanı sıra çalışkan yapısıyla da camianın kalbinde taht kuran Linnes’in Galatasaray’dan ayrılmasını istemeyen taraftarlar 27 yaşındaki futbolcunun takımda kalmasını arzu ederken, yönetimin gelen tepkiler üzerine atacağı adım ise merak konusu oldu. Alışık olduğu mevkide Mariano’dan daha iyi olduğu iddia edilen, zaman zaman sol bek ve orta sahada da görev alma yeteneğine sahip olan Martin Linnes geçtiğimiz sezon 33 maçta 4 gol 1 asist yaparken, başarılı teknik direktör Fatih Terim’in İskandinav oyuncunun haricinde Nagatomo formülünü de masaya yatırdığı ifade edildi.
 
Geçtiğimiz sezon Pnömotoraks hastalığıyla karşı karşıya kaldıktan sonra performansında büyük düşüş olan Nagatomo’nun sergilediği performansın pek iç açmadığı belirtilirken, Japon sol bekin gözden çıkarılma ihtimalinin de yüksek olduğu bildirildi. 

Ünlü şarkıcı sahnede feci şekilde can verdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Albayrak: Tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız

Bakan Albayrak: Tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız

BM'den Suudi Arabistan ve BAE için çarpıcı karar: Savaş suçu işlediler

BM'den Suudi Arabistan ve BAE için çarpıcı karar: Savaş suçu işlediler

Palu ailesi ile ilgili yeni gelişme

Palu ailesi ile ilgili yeni gelişme

Galatasaray'da o ismin sözleşmesi donduruluyor

Galatasaray'da o ismin sözleşmesi donduruluyor

HDP binası önünde bekleyen aile böyle isyan etti: Senin oğlun hangi özel okulda?

HDP binası önünde bekleyen aile böyle isyan etti: Senin oğlun hangi özel okulda?

İstanbullu İSPARK'ı konuşurken suya da zam geldi

İstanbullu İSPARK'ı konuşurken suya da zam geldi

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Türkiye'ye AB'de özel statü' teklifine yanıt

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Türkiye'ye AB'de özel statü' teklifine yanıt

RTÜK’ten Netflix açıklaması

RTÜK’ten Netflix açıklaması
 

POPÜLER HABERLER

HDP binası önünde bekleyen aile böyle isyan etti: Senin oğlun hangi özel okulda?

HDP binası önünde bekleyen aile böyle isyan etti: Senin oğlun hangi özel okulda?

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde! Öyle bir özelliği var ki...

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde! Öyle bir özelliği var ki...

Birbirinden ilginç şeffaf canlılar

Birbirinden ilginç şeffaf canlılar

Ektiği tohum 1 metreye ulaşınca paniğe kapıldı

Ektiği tohum 1 metreye ulaşınca paniğe kapıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA