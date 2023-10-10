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Spor

Taraftarlardan Avcı çağrısı!

Trabzonspor'da kötü gidişatın ardından taraftarlardan Abdullah Avcı sesleri yükselmeye başladı. Kulübün taraftar grupları yaptıkları açıklamada, tecrübeli teknik adamın takımın başına gelmesi gerektiğini belirtti.

10 Ekim 2023 Salı 10:59 - Güncelleme:
Taraftarlardan Avcı çağrısı!
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Trabzonspor, Adana Demirspor'a karşı aldığı mağlubiyetin ardından Nenad Bjelica ile yolları ayırma kararı aldı. Bu karar sonrası ise Abdullah Avcı sesleri yükselmeye başladı. Bordo-mavili ekibin Abdullah Avcı ile yeniden anlaşma sağladığı ileri sürülürken taraftar gruplarından Çılgınlar ve Gurbetçi Gençler'den destek geldi.

Trabzonspor'un taraftar gruplarından olan Çılgınlar, Avcı'ya destek olarak şu sözleri kullandı:

"Yatmayan maaşlar, kapıya dayanan alacaklılar, yönetimdeki gürültüler kavgalar... Ve her şeyi sineye çekip her çeki imzalayan, her türlü maddi desteği sağlayan; Ertuğrul Doğan... O tarihi şampiyonluk nasıl geldi hatırla! Her fırsatta "Avcı'yla olmaz" diyen çığırtkanlara verilen cevabı hatırla! Artık yeni bir sayfa açıyoruz. Kulübümüze, başkanımıza, hocamıza bu kutlu yolda destek olalım. Trabzonspor için, armamız için..."

Gurbetçi Gençler ise şu sözleri kullandı:

"Kulübümüzün uzun zamandır yaşadığı sorunlar, futbolcularımızın ödenmeyen maaşları, camia içindeki yönetim içindeki kavgalar sıkıntılar ve türlü türlü problemlerin olduğu dönemlerden geçtik. Şimdi yeni bir sayfa açma zamanı. Tüm taraftarlarımızı bu yeni açacağımız sayfada armamıza ve bu arma için iyi niyetli şekilde uğraşlar veren kişilere desteğe çağırıyoruz. Her türlü problemleri sıkıntıları sineye çekip her türlü maddi manevi desteği esirgemeyen başkanımız Ertuğrul Doğan önderliğindeki yönetim kurulumuza destek olalım. Teknik Direktör değişikliği sonrası koltuğuna oturacağı konuşulan Değerimiz, Kıymetli Hocamız Abdullah Avcı'ya destek olalım. En önemlisi canımız ciğerimiz Trabzonsporumuz'a desteğimizin zerresini eksik etmeyelim. Takımımıza, teknik ekibimize, yönetimimize ve Şanlı Armamıza sahip çıkalım."

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