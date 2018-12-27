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Taraftarlardan Frey tepkisi: Tatile mutlu çıkanlar utanmalı

Noel’e giderken sevimli fotoğraflar paylaşan oyuncuların yanında Frey, kar yağışı altında çalışmalarını sürdürüyor. Taraftarlar Frey’in hırsını kutlayıp mutlu olan futbolculara ‘Utanın’ mesajı verdi.

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FREY’İN azimli çalışması taraftarı mutlu etti. Sezon başı İsviçre’nin Zurich takımından transfer edilen 24’lük forvet oyuncusu, ‘yetenek’ üzerinden uzun süre eleştirilerin hedefinde kalmıştı. Ancak saha içinde ve idmanlarda hırslı görüntüsüyle taraftarın sevgisini toplayan Frey’in tribünlerle bağı daha da kuvvetlendi. Antalya maçı sonrası Skrtel tarafından paylaşılan fotoğraftan sonra Frey’in de tesislerde kar yağışı altında yaptığı çalışma dikkatlerden kaçmadı. 

ÇALIŞMAYA DEVAM ET 

Sakatlık sebebiyle 3 lig maçı kaçıran Frey, kampta geri kalmamak için tatilde de çalışmasını sürdürüyor. İsviçreli forvet 5 golüyle de takımın hala en golcüsü! Frey’in son paylaşımlarına gelen övgüler de onu motive ediyor. Öne çıkan notlar şu şekilde: Daha ne yapsın! Tatile mutlu çıkanlar utanmalı. Sen çalışmaya devam et, taraftar görüyor!

(Aksam)

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