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Taraftarlardan Oğuzhan ve Love'a protesto

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Malmö müsabakasında Oğuzhan Özyakup ve Vagner Love'a tepki vardı.

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Malmö müsabakasında Oğuzhan Özyakup ve Vagner Love'a tepki vardı.

UEFA Avrupa Ligi I grubu 6. karşılaşmasında Beşiktaş, evinde Malmö ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk 11'inde yer alan Oğuzhan Özyakup ve Vagner Love, taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Oğuzhan, 60. dakikada yerini Gökhan Töre'ye bırakırken, Vagner Love ise 72. dakikada yerini Cyle Larin'e bıraktı.

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