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Spor

''Taraftarlarımız merak etmesin!'' İsmail Kartal'dan taraftarlara mesaj

UEFA Konferans Ligi'nde Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal maçın ardından konuştu. Kartal, taraftarların merak etmemesi gerektiğini ve gruptan çıkacaklarını dile getirdi.

1 Aralık 2023 Cuma 01:38 - Güncelleme:
''Taraftarlarımız merak etmesin!'' İsmail Kartal'dan taraftarlara mesaj
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 6-1'lik Nordsjaelland mağlubiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu.

Bu skorun kendilerine yakışmadığını söyleyen Kartal, "Çok fazla konuşacak bir şey yok. Fenerbahçe'ye yakışmayan bir mağlubiyet aldık. Bu mağlubiyetin dolayı çok üzgünüz. Büyük Fenerbahçe taraftarlarından, camiamızdan özür diliyoruz." dedi.

"GRUPTAN ÇIKACAĞIZ"

Grubun son maçında ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Kartal, "Bu maçtan sonra, önce pazartesi oynayacağımız Sivasspor maçını ve sırasıyla diğer maçların hepsine en iyi şekilde konsantre olacağız. Taraftarlarımız merak etmesin; Spartak Trnava maçında en iyi şekilde oynayıp gruptan çıkacağız." ifadelerini kullandı.

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