Taraftarlarımızdan İzlanda milli marşına protesto
A Milli Takımımızın, İzlanda ile oynadığı mücadele öncesi seremonide konuk takımın milli marşı ıslıklandı.
A Milli Takımımızın, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadele öncesi seremonide konuk ekibin milli marşı taraftarlarımızca ıslıklandı.
Hatırlanacağı üzere İzlanda, orada oynanan mücadele öncesi ülkeye giden Milli takımımızı havalimanında saatlerce bekletmiş, ayrıca kaptanımız Emre Belözoğlu'na çirkin bir saldırıda bulunulmuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.