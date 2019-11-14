18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7523
  • 6,3431
  • 272.38
  • 103781
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Taraftarlarımızdan İzlanda milli marşına protesto

A Milli Takımımızın, İzlanda ile oynadığı mücadele öncesi seremonide konuk takımın milli marşı ıslıklandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

A Milli Takımımızın, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadele öncesi seremonide konuk ekibin milli marşı taraftarlarımızca ıslıklandı.

Hatırlanacağı üzere İzlanda, orada oynanan mücadele öncesi ülkeye giden Milli takımımızı havalimanında saatlerce bekletmiş, ayrıca kaptanımız Emre Belözoğlu'na çirkin bir saldırıda bulunulmuştu.

Kıran-6 operasyonu başladı! 2360 personel katılıyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MSB: PKK/YPG'ye ait anti tank mayını deposu bulundu

MSB: PKK/YPG'ye ait anti tank mayını deposu bulundu

Kurbanına böyle seslenmiş: Hey sen ölümsüz müsün? Hadi kontrol edelim

Kurbanına böyle seslenmiş: Hey sen ölümsüz müsün? Hadi kontrol edelim

Eski İngiliz subayın eşine yurt dışına çıkış yasağı

Eski İngiliz subayın eşine yurt dışına çıkış yasağı

Bakan Varank açıkladı: 12 ay sonra pozitif seviyeyi gördü

Bakan Varank açıkladı: 12 ay sonra pozitif seviyeyi gördü

TSK az önce duyurdu... Etkisiz hale getirildiler

TSK az önce duyurdu... Etkisiz hale getirildiler

Bölgede tansiyon yükseldi... Yüzlerce kişi hayatını kaybetti

Bölgede tansiyon yükseldi... Yüzlerce kişi hayatını kaybetti

Avrupa devinden yalanlama...' Kriz yok'

Avrupa devinden yalanlama...' Kriz yok'

Oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne ilişkin davada karar

Oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne ilişkin davada karar
 

POPÜLER HABERLER

TSK terör yuvasını böyle imha etti!

TSK terör yuvasını böyle imha etti!

Depremden sonra oluştu, ziyaretçi akınına uğruyor

Depremden sonra oluştu, ziyaretçi akınına uğruyor

Hayvanları photoshopla bakın ne hale soktular

Hayvanları photoshopla bakın ne hale soktular

Heyecan dorukta! Özel bölüm için çalışmalar başladı

Heyecan dorukta! Özel bölüm için çalışmalar başladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA