Taraftarların gönlü Sergen’de

KARTAL’DA taraftarların gönlündeki teknik direktör adayı Sergen Yalçın oldu. İnternette, Siyah-Beyazlı futbolseverlere “Şenol Güneş’in görevi bırakmasından sonra gelecek sezon takımın başına kim geçsin?” sorusu yöneltildi. Büyük ilgi gören ankete 30 bine yakın kişinin katılarak tercihini belirttiği kaydedildi.

HEPSİNİN TOPLAMINDAN FAZLA

Oylama sonrasında ise şu anda Aytemiz Alanyaspor’u çalıştıran ve Beşiktaş’ın efsane futbolcuları arasında yer alan Sergen Yalçın açık ara birinci oldu. Yalçın kullanılan oyların yüzde 57.44’ünü alırken, diğer tüm adayların toplamından daha fazla bir oran yakaladı. Kara Kartal için gündeme gelen hoca adayları arasında Sergen Yalçın ismi de sıkça dile getiriliyordu.

YÖNETİMİN GUTİ TERCİHİ

Ankette ikinci sırayı ise şu anda Güneş’in yardımcılığını yapan ve yönetimin “Daha fazla sorumluluk alsın” dediği Guti Hernandez aldı. İspanyol çalıştırıcıya yüzde 23.78 oranında oy kullanıldı. Galatasaray’da yıldızlaşan ve bir dönem Beşiktaş formasını da giyen Okan Buruk’a yüzde 6.31, Kartal ile daha önce şampiyonluk yaşayan Mircea Lucescu’ya da yüzde 6.05 oy çıktı.