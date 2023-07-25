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Spor

Tarih belli oldu! Ancelotti'den Arda Güler kararı

Sakatlığı nedeniyle Milan'a karşı forma giyemeyen Arda Güler'in durumu netlik kazandı. Milli futbolcunun 27 Temmuz'daki Manchester United maçında forma giyebileceği belirtildi. İşte detaylar...

25 Temmuz 2023 Salı 10:05 - Güncelleme:
Tarih belli oldu! Ancelotti'den Arda Güler kararı
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Real Madrid'in ABD'de katıldığı hazırlık turnuvasında ilk rakibi Milan oldu. İspanyol ekibi 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanırken, Arda Güler müsabakayı yedek kulübesinde tamamladı.

İspanyol Marca gazetesi, oyuncu için geniş bir analiz yayınlarken dizindeki sorun nedeniyle riske edilmediğinin altı çizildi.

Dizindeki problemin geçmesi halinde teknik direktör Ancelotti'nin Arda Güler'i 27 Temmuz'daki Manchester United karşılaşmasında oynatmayı düşündüğü vurgulandı, idman performansından da övgüyle bahsedildi.

Arda'nın kulüp için önemli olduğu ve yönetimin oyuncuyu sürekli oynatarak süreci hızlandırmaya niyeti olmadığı da hatırlatıldı.

Genç yıldız Arda'nın sağlıklı olması halinde Bellingham'ın yerine kullanılacağı ve her iki oyuncunun da 10 numara için hazırlandığı aktarıldı.

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