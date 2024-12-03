Süper Lig'de Hatayspor ile berabere kalarak kötü gidişata son veremeyen Beşiktaş'ta önemli gelişmeler yaşanıyor.

Hüseyin Yücel başkanlığındaki yönetim kurulu, salı günü olağanüstü toplandı. Bu toplantıda olağanüstü seçim kararı çıktı.

Siyah-beyazlı camia, 29 Aralık Pazar günü yapılacak seçimde yeni başkanını seçecek.

HÜSEYİN YÜCEL KONUŞACAK

Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat'ın istifasının ardından başkanlık görevini devralan Hüseyin Yücel, bugün (Salı) saat 17.30'da basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

ARKA ARKAYA OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

3 Aralık 2023'te olağanüstü kongreyle seçilen yönetim, tam 1 yıl sonra olağanüstü kongre kararı aldı.

Beşiktaş'ta böylelikle peş peşe iki kez olağanüstü genel kurula gidilmiş oldu.