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Spor

Tarih belli oldu! Beşiktaş seçime gidiyor

Beşiktaş, olağanüstü seçimli kongreye gitme kararı aldı. Siyah-beyazlılar 29 Aralık tarihinde yeni başkanını seçecek. İşte detaylar...

3 Aralık 2024 Salı 14:59 - Güncelleme:
Tarih belli oldu! Beşiktaş seçime gidiyor
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Süper Lig'de Hatayspor ile berabere kalarak kötü gidişata son veremeyen Beşiktaş'ta önemli gelişmeler yaşanıyor.

Hüseyin Yücel başkanlığındaki yönetim kurulu, salı günü olağanüstü toplandı. Bu toplantıda olağanüstü seçim kararı çıktı.

Siyah-beyazlı camia, 29 Aralık Pazar günü yapılacak seçimde yeni başkanını seçecek.

HÜSEYİN YÜCEL KONUŞACAK

Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat'ın istifasının ardından başkanlık görevini devralan Hüseyin Yücel, bugün (Salı) saat 17.30'da basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

ARKA ARKAYA OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

3 Aralık 2023'te olağanüstü kongreyle seçilen yönetim, tam 1 yıl sonra olağanüstü kongre kararı aldı.

Beşiktaş'ta böylelikle peş peşe iki kez olağanüstü genel kurula gidilmiş oldu.

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