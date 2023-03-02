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Spor

Tarih belli oldu! Trabzonspor seçime gidiyor

Trabzonspor, internet sitesinden yaptığı açıklamada 18-19 Mart'ta Seçimli Olağanüstü Genel Kurul kararı alındığını duyurdu.

AA2 Mart 2023 Perşembe 22:37 - Güncelleme:
Tarih belli oldu! Trabzonspor seçime gidiyor
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Trabzonspor Kulübünde seçimli olağanüstü genel kurul kararı alındı.

Bordo-mavililerin internet sitesinden yapılan açıklamada, tüzüğün 30. maddesine istinaden kulübün seçimli olağanüstü genel kurulunun 18-19 Mart tarihlerinde saat 09.00'da Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın 25-26 Mart tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu'nda 09.00-16.00 saatleri arasında yapılacağı kaydedildi.

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