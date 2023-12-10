Tarih verildi! Arda Güler sahneye çıkıyor

Sezon başında Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yaşadığı talihsiz sakatlıklardan dolayı henüz forma giyemedi. Tedavi süreci sona eren genç yıldızın, ilk resmi maçına çıkacağı tarih belli oldu. İşte Arda Güler'in sahaya çıkacağı tarih...

Arda Güler, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla yaşadığı çıkışın ardından Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e bonuslarla birlikte yaklaşık 30 milyon euroya transfer oldu.

Büyük umutlarla eflatun beyazlıların kadrosuna katılan genç yıldız, gittiği günden bu yana sakatlıklarla boğuşuyordu. Takımın sezon başındaki kampından başlayan ilk sakatlığının ardından antreman süreçlerinde de 2 kez sakatlanmıştı. Son tedavi sürecinin bitmesinin ardından takımla saha çalışmalarına başlayan genç oyuncu artık hazır duruma geldi.

ARDA GÜLER'İN DÖNÜŞ TARİHİNİ DUYURDULAR!

İspanyol basını ise Arda Güler'in ilk çıkacağı maçı duyurdu. Aktarılan habere göre milli oyuncu, 17 Aralık Pazar günü Santiago Bernabéu'da oynanacak olan Real Madrid-Villarreal maçında formasına kavuşacak.

Öte yandan haberde yer alan detaya göre, Arda kendini iyi hissetmezse ilk maçı birkaç günlüğüne, 21 Aralık Perşembe gününe Deportivo ile oynanacak olan karşılaşmaya ertelenecek.

Star Gazetesi