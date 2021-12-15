Tarih yazdı! Hakan Çalhanoğlu'dan inanılmaz başarı: Tam 72 yıl sonra…

Star.com.tr 15 Aralık 2021 Çarşamba 21:55 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 21:55

İtalya'da sezon başında Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu sezona müthiş başlangıç yapmış ardından da inişe geçmişti. Milan derbisinde attığı golle birlikte üç maç üst üste gol atan Hakan Çalhanoğlu kariyer rekoru kırmıştı. Bu kez ise rekor sırası Inter'de... Inter, 1950 yılında tam 99 kez rakip filelere gol atmayı başarmış ve bir daha bu rakama ulaşamamıştı. 2021 yılında ise Inter şu ana kadar 98 gole ulaşmayı başardı ve rekoru geçmeye 2 gol kaldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU İLE ZİRVEYE...

Inter'in yükselişinde bu sezon en yüksek katkılardan birisini de kuşkusuz Hakan Çalhanoğlu gerçekleştirdi. Milli yıldız çıktığı 15 maçta 11 gole etki etti. Hakan Çalhanoğlu, ligde 6 gol 5 asistle Inter'in liderliğe yükselmesinde en etkili isimlerin başında geliyor.

İTALYAN BASINI: HAKAN ÇALHANOĞLU DERBİ SONRASI DEĞİŞTİ

Hakan Çalhanoğlu'na övgüler dizen İtalyan basını milli yıldızın Milan derbisi sonrasında büyük bir çıkış yakaladığına dikkat çekti. Simone Inzaghi'nin sisteminde önemli bir role dönüşen Hakan Çalhanoğlu'nun formunun zirvesinde olduğu belirtildi.