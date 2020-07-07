07 Temmuz 2020 Salı 23:12 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 23:25

Başakşehir 31.hafta maçında Denizlispor'u sahasında 2-0 yendi ve puanını 66 puan yapıp haftayı lider tamamladı. Başakşehir böylece tarihinde ilk kez 31.haftada zirvede yer alırken yine 31.haftalar itibariyle en yüksek puanını yineledi. Başakşehir, deneyimli teknik adam Abdullah Avcı yönetiminde üst üste üç sezon 31.haftada sırasıyla 66 puan, 65 puan ve 63 puan almış ancak zirvede yer almamıştı.

KULÜP TARİHİNE GEÇTİ!

Fanatik'in haberine göre, Okan Buruk ise 66 puanla bitime 3 hafta kala Başakşehir'i liderlik koltuğuna taşıdı. Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde de takımının son 16 turuna taşıyıp yine kulüp tarihinin en başarılı performansına ulaştı

2019-2020 31.hafta / Başakşehir 66 puan Lider

2018-2019 31.hafta / Başakşehir 63 puan ikinci (averajla)

2017-2018 31.hafta / Başakşehir 65 puan ikinci (bir puan farkla)

2016-2017 31.hafta / Başakşehir 66 puan ikinci (iki puan farkla)

2015-2016 31.hafta / Başakşehir 50 puan dördüncü

2014-2015 31.hafta / Başakşehir 54 puan dördüncü