Benfica, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Bayern Münih'e konuk olacak.

Devler Ligi'nde 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 6 puan toplayan Portekiz ekibinde, Bayern Münih karşılaşmasının özel bir anlamı var. Benfica'nın tarihinde daha önce Bayern Münih'e karşı galibiyetinin bulunmaması bu maçı daha önemli hale getiriyor.

ZAFERİ GETİREN İSİM OLABİLİR

Bu sezon Benfica'yı adeta sırtlayan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ise bu karşılaşmada Portekiz ekibinin en güçlü silahı olacak. Karşılaşmaya ilk 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılan 26 yaşındaki futbolcu, Benfica'ya Bayern Münih karşısında ilk zaferini getiren isim olabilir.

Takımını Bayern Münih karşısında da sırtlaması durumunda Kerem Aktürkoğlu, Benfica tarihindeki ilk Bayern Münih galibiyetine imzasını atmış olacak.

BENFİCA KARNESİ

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Benfica formasıyla bu sezon 9 maçta forma giydi.