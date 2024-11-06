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Spor

Tarih yazmak için sahaya çıkıyor! Devler Ligi'nde gözler Kerem Aktürkoğlu'nun üstünde

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında bu akşam Portekiz ekibi Benfica Alman devi Bayern Münih'e konuk olacak. Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica sahadan galip ayrılması durumunda Şampiyonlar Ligi'nde tarihi yazacak. Benfica'nın alınacağı galibiyette Kerem'in en büyük koz olması bekleniyor. İşte detaylar...

6 Kasım 2024 Çarşamba 11:14 - Güncelleme:
Tarih yazmak için sahaya çıkıyor! Devler Ligi'nde gözler Kerem Aktürkoğlu'nun üstünde
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Benfica, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Bayern Münih'e konuk olacak.

Devler Ligi'nde 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 6 puan toplayan Portekiz ekibinde, Bayern Münih karşılaşmasının özel bir anlamı var. Benfica'nın tarihinde daha önce Bayern Münih'e karşı galibiyetinin bulunmaması bu maçı daha önemli hale getiriyor.

ZAFERİ GETİREN İSİM OLABİLİR

Bu sezon Benfica'yı adeta sırtlayan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ise bu karşılaşmada Portekiz ekibinin en güçlü silahı olacak. Karşılaşmaya ilk 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılan 26 yaşındaki futbolcu, Benfica'ya Bayern Münih karşısında ilk zaferini getiren isim olabilir.

Takımını Bayern Münih karşısında da sırtlaması durumunda Kerem Aktürkoğlu, Benfica tarihindeki ilk Bayern Münih galibiyetine imzasını atmış olacak.

BENFİCA KARNESİ

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Benfica formasıyla bu sezon 9 maçta forma giydi.

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