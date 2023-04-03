Tarihe geçecek Kerem Aktürkoğlu transferini duyurdular! Galatasaray'da ayrılık

Kerem Aktürkoğlu için sezon sonunda Galatasaray hikayesi sona eriyor. Avrupa hayalini gerçekleştirmeye hazırlanan milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a büyük bir bonservis geliri kazandıracak.

KEREM AKTÜRKOĞLU, AVRUPA'YA YELKEN AÇIYOR

2020 yazında bedelsiz transfer olduğu Galatasaray'da performansıyla yükselişe geçen ve değerine değer katan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa hayalini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bu sezon sarı-kırmızılılarda şampiyonluk yaşayarak önümüzdeki yaz Avrupa'ya gitmek isteyen milli oyuncunun yeni adresi belli oldu.

İTALYA'YA GİDİYOR

İtalyan basınında yer alan habere göre; Kerem Aktürkoğlu için Napoli, Galatasaray'a teklifte bulunmaya hazırlanıyor. Victor Osimhen'in satışından büyük gelir elde etmeye hazırlanan İtalyan devi, genç oyuncu için kesenin ağzını açtı.

BONSERVİSİYLE REKOR KIRACAK

Napoli'nin Kerem Aktürkoğlu için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtiliyor. Eğer milli yıldızın transferi bu rakamla gerçekleşirse 16 milyon euroluk Badou Ndiaye satışını geride bırakarak Galatasaray tarihinin en pahalı satışı olacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kerem AKtürkoğlu, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 28 resmi maça çıkarken bunların 22'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1874 dakika süre alan 24 yaşındaki milli oyuncu, 8 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu.