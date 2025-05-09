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Spor

Tarihe geçen seri! Okan Buruk 4. şampiyonluğa koşuyor

Galatasaray'da üst üste üçüncü kez şampiyonluğa yürüyen Okan Buruk, 4. kez lig kupasını kaldırarak Türk futbol tarihinde en çok şampiyonluk yaşayan teknik direktörler listesinde ilk 3'e girmeye hazırlanıyor.

Akşam9 Mayıs 2025 Cuma 08:23 - Güncelleme:
Tarihe geçen seri! Okan Buruk 4. şampiyonluğa koşuyor
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Süper Lig'de bitime 4 hafta kala şampiyonluğun en büyük adayı konumundaki Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan 3. hoca olmaya hazırlanıyor. Daha önce Başakşehir'le 1 şampiyonluk yaşayan deneyimli antrenör; 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında da G.Saray'la kupayı kaldırdı.

Sarı-Kırmızılılar şampiyonluğunu ilan ettiğinde Okan Buruk, 3'er şampiyonluğu bulunan Mustafa Denizli, Gordon Milne, Brian Birch ve Christoph daum gibi isimleri geride bırakarak Ahmet Suaz Özyazıcı'yı yakalayacak. 4 şampiyonlukla Özyazıcı ile sayıları eşitleyecek olan Buruk; üst üste üç kez şampiyonluk yaşayan Birch, Milne ve Fatih Terim'den sonra bu başarıyı yakalamış dördüncü hoca olacak. Fatih Terim ise 1996-2000 arasındaki 4 sezonda yaşadığı üst üste şampiyonluklarla rekor kırmıştı. Ligde hoca ve futbolcu olarak bakıldığında en çok şampiyonluk gören isim olan 51 yaşındaki teknik adam, gelecek sezon da ligi kazanırsa Terim'in rekoruna ortak olacak.

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