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Spor

Tarihe geçen transfer açıklandı! İşte Can Uzun'un yeni adresi

Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Can Uzun'un yeni adresi belli oldu. Eintracht Frankfurt, 2005 doğumlu genç yıldız Can Uzun için Nürnberg'e 11 milyon euro ödedi. Milli futbolcu böylece Nürnberg tarihinin en pahalı transfer satışı olarak kayıtlara geçti. İşte detaylar...

2 Temmuz 2024 Salı 11:12 - Güncelleme:
Tarihe geçen transfer açıklandı! İşte Can Uzun'un yeni adresi
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Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Can Uzun, Nürnberg'ten Eintracht Frankfurt'a transfer oldu.

Eintracht Frankfurt, Can Uzun ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. İmza sonrası açıklama yapan milli futbolcu, "Burası gelişimim için mükemmel bir kulüp. Yeni mücadele ve taraftarlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

CAN UZUN, NÜRNBERG TARİHİNE GEÇTİ

Öte yandan Eintracht Frankfurt, Can Uzun için Nürnberg'e 11 milyon euro ödedi. Milli fubolcu böylece Nürnberg tarihinin en pahalı transfer satışı olarak kayıtlara geçti.

Can Uzun'dan önce Nürnberg'de bu rekor 7 milyon euro ile Philipp Wollscheid ve Eduard Löwen'e aitti.

CAN UZUN'UN SEZON KARNESİ

2023-24 sezonunda Nürnberg ile toplam 32 maça çıkan Can Uzun 19 gol, 4 asistlik skor katkısı verdi.

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