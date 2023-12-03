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Spor

Tarihi gün geldi! Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oluyor

Süper Lig devi Beşiktaş'ta bugün başkanlık seçimi yapılacak. Siyah-beyazlı kulüpte 21 219 üye oy kullabilecek. Başkanlık için 2 aday Serdal Adalı ve Hasan Arat yarışacak.

Akşam3 Aralık 2023 Pazar 09:19 - Güncelleme:
Tarihi gün geldi! Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oluyor
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Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu, 3 Aralık Pazar günü(bugün) gerçekleştirilecek.

Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulunun olağanüstü seçimli genel kurul kararı almasının ardından başlayan süreç yarın sona erecek.

BJK Emlakjet Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek kongre, saat 10.00'da başlayacak. Genel kurulda başkanlık divanının belirlenmesinin ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Başkan adaylarının programlarını takdim etmelerinin ardından oy kullanımına geçilecek.

Kongre üyelerinin oy kullanabilmesi için 21 sandık kurulacak. Genel kurulda 21 bin 219 üye oy kullanabilecek.

BAŞKANLIK İÇİN 2 ADAY

Beşiktaş'ın olağanüstü seçimli genel kurulunda Hasan Arat ile Serdal Adalı, başkanlık yarışı verecek.

Genel kurul üyeleri Hasan Arat için turuncu, Serdal Adalı için de beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

ADAYLARIN LİSTELERİ

Başkan adayların yönetim kurulu listesi ise şu isimlerden oluştu:

Serdal Adalı:

Metin Keçeli, Hakan Daltaban, Uğur Fora, Orhan Özalp, Ufuk Akçiğit, Çağatay Abraş, Kaan Kasacı, Aykan Aydın, Atilla Bingöl, Melih Aydoğdu, Hazal Kalkavan Karahan, Mustafa Mollaoğlu, Mahir Kaplan.

Hasan Arat:

Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan.

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