Tarihi rakam! Ve Altay Bayındır resmen imzayı atıyor

Fenerbahçe'de sözleşmesinin son yılına girecek olan Altay Bayındır için harekete geçildi. Sarı-lacivertliler başarılı performansıyla beğeni toplayan genç file bekçisi Altay Bayındır ile yeni sözleşme imzalamayı planlıyor.

FENERBAHÇE'DEN ALTAY BAYINDIR HAREKATI

Sarı-lacivertlilerin 2019'un yazında kadrosuna kattığı Altay Bayındır, kısa sürede takımın vazgeçilmez ismi olmayı başardı. Yönetim sözleşmesi önümüzdeki sezon sonu sona erecek olan 24 yaşındaki kaleciyle yeni sözleşme imzalayarak takımda tutmak ve olası bir transferde gelir elde etmeyi planlıyor.

SERBEST KALMA MADDESİ KONACAK

Fenerbahçe'nin Altay Bayındır'ın yeni sözleşmesine ise 25 milyon euroluk serbest kalma maddesi ekleyeceği iddia edildi. Herhangi bir takımın serbest kalma bedelini ödeyerek milli kaleciyi transfer etmesi halinde ise kulüp tarihinin en pahalı satışı olacak.

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ALTAY BAYINDIR'IN PERFORMANSI

Altay Bayındır geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 31 resmi maçta kaleyi korudu. Kalesinde 34 gole engel olamayan 24 yaşındaki kaleci 11 karşılaşmada ise kalesini gole kapatmayı başardı. Milli kaleci toplam 18 maçı da sakatlığı nedeniyle kaçırdı.