Tarihi zaferlere tanıklık ettik

Star Spor 31.12.2019 00:21 - Güncelleme: 31.12.2019 08:01





TÜRK futbolu son 20 yılda kulüp bazında ve Milli Takım seviyesinde altın yıllarını yaşadı. Ay-Yıldızlı ekibimiz 2002’de Japonya ve Güney Kore ortaklığında düzenlenen Dünya Kupası’nda sadece Brezilya’ya grup maçında ve yarı finalde yenildi. Şenol Güneş yönetimindeki ekibimiz diğer tüm maçlarını zaferle tamamladı ve üçüncülük karşılaşmasında da Güney Kore engelini 3-2 ile aşarak ilk kez katıldığı bu organizasyonda üçüncü oldu. Türkiye, 2008’de Avusturya ve İsviçre’nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası’nda bu kez Fatih Terim ile boy gösterdi. Destansı Çekya ve Hırvatistan zaferleri yaşadığımız şampiyonada yarı finalde Almanya’ya yenilerek üçüncü olduk.



AMPUTE MİLLİ TAKIMI ŞAMPİYON

Süper Lig’de heyecan her sene farklı bir boyutu ile yaşanırken, Galatasaray son şampiyon olarak kupayı müzesine götürdü. Sarı-Kırmızılı takım 2018’de olduğu gibi bu yıl da şampiyon oldu ve 22. kez mutlu sona ulaştı. Beşiktaş 2017’de yine üstü üste ikinci şampiyonluğu elde ederken, toplamda ise 15. kez adını zirveye yazdırdı. Fenerbahçe son şampiyonluğunu 2014’te elde ederken toplamda ise 19. kez Süper Lig’in en iyisi oldu. Bursaspor 2010’da dev rakiplerini geride bıraktı ve Trabzonspor’dan sonra Süper Lig’in beşinci büyüğü unvanını aldı. Ampute Milli Takımımız ise 2017’de Avrupa şampiyonu, 2018’de Dünya ikincisi oldu.