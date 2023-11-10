UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda sahasında karşılaştığı Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup olan Beşiktaş, grubun diğer maçında Club Brugge'ün de Lugano'yu mağlup etmesi ile Avrupa macerasına nokta koymuş oldu.

GRUPLARDA YALNIZCA 1 PUAN

Beşiktaş için Avrupa macerası aslında çok güzel başlamıştı... 2. turda Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla deviren, 3. turda Neftçi Bakü'yü her iki maçta da mağlup eden Şenol Güneş yönetimindeki siyah beyazlılar, Play-Off'ta ise Lucescu'nun Dinamo Kiev'ini deplasmanda 3-2, Dolmabahçe'de 1-0'lık skorlarla dize getirmişti.

6'da 6 yaparak adını Konferans Ligi'nde gruplara yazdıran Kara Kartal, burada ise tam anlamıyla hayal kırıklığı yarattı. İlk haftada Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, sonrasında sırasıyla Lugano'ya 3-2, Bodo Glimt'e ise 3-1 ve 2-1'lik skorlarla mağlup oldu.

TARİHİN EN KÖTÜ SERİSİ

Avrupa Kupaları'nda grup aşamalarında evinde oynadığı son 10 karşılaşmanın 9'unu kaybeden Beşiktaş, yine gruplarda iç sahada üst üste 5 mağlubiyet yaşayarak kulüp tarihindeki en kötü serisine imza attı. Dünkü maçın ardından hem futbolculara hem de Burak Yılmaz'a tribünler çok büyük tepki gösterdi.