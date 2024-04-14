Bu sezon iki yönetim ve beş teknik direktör değiştiren Beşiktaş'ta sular durulmuyor.

SANTOS İLE AYRILIK

Siyah-beyazlılar son olarak Samsunspor beraberliği sonrası teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı.

GÖREV TOPRAKTEPE'NİN

Beşiktaş, sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevini Serdar Topraktepe yürütecek. Topraktepe, Rıza Çalımbay sonrası Santos gelene kadar da takımın başında 3 maça çıkmıştı.

TEK OLUMLU TARAF

Beşiktaş'ta yaşanan bu kaos içinde tek olumlu taraf ise genç yıldız Semih Kılıçsoy.

TEK GOL ONDAN GELDİ

Bu sezon yıldızını parlatan 18 yaşındaki futbolcu, 1-1 sona eren Samsunspor karşılaşmasında da takımının tek golünü atmayı başardı.

BU SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta bu sezon toplamda 29 maçta süre bulan Semih, 11 gol attı ve 2 asist yaptı.

FORMU YÜKSELEBİLİR

Beşiktaş'ta görevinden ayrılan Fernando Santos'un, son maçlarda (Samsunspor maçı dışında) Semih'i sol kanatta oynatması tepki çekerken, Serdar Topraktepe'nin göreve yeniden gelmesiyle genç yıldızın performansının artması bekleniyor.

TOPRAKTEPE İLE PERFORMANSI

Serdar Topraktepe ile Beşiktaş'ın alt yaş grubunda da birlikte çalışan Semih, 47 yaşındaki teknik adamın A Takım'ın başında görev yaptığı ligdeki 3 maçta (Hatayspor, Kasımpaşa ve Rizespor) 4 gol atmış ve 1 asist üretmişti.