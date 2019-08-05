Tarihin en pahalı savunmacısı Harry Maguire oldu

Man Utd, Harry Maguire transferi için 80 Milyon Sterlin ödeyecek. İngiliz oyuncu, böylece Liverpool'un Van Dijk transferini (75 Milyon Sterlin) geçerek tarihin en pahalı stoper oyuncusu oldu.

Temmuz 2017'de 13.7 Milyon Sterlin karşılığında Leicester City'ye gelen Maguire, Sheffield United'da 166, Leicester'da 76, Hull City'de 75 ve Wigan'da 16 maçta forma giydi.

26 yaşındaki oyuncu, Milli formayı ise 20 kez terletti.