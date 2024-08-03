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Spor

Tarihte ilk! Milli yüzücü Kuzey Tunçelli finalde

16 yaşındaki milli yüzücü Kuzey Tunçelli erkekler 1500 m elemelerinde 14:45.27'lik derecesiyle finale kaldı. İşte detaylar...

AA3 Ağustos 2024 Cumartesi 13:52 - Güncelleme:
Tarihte ilk! Milli yüzücü Kuzey Tunçelli finalde
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden 16 yaşındaki milli yüzücü Kuzey Tunçelli, tarihi başarıya imza attı.

Paris La Defense Arena'da yapılan erkekler 1500 metre serbest stil elemelerinde 14.45.27'lik dereceyle serisini açık ara önde tamamlayan genç milli sporcu, genel sıralamada 5'inci olarak finalde yüzme hakkı elde etti.

Kuzey Tunçelli, olimpiyat oyunları tarihinde yüzmede finale kalan ilk Türk sporcu olma başarısı gösterdi.

Türkiye'nin olimpiyat kafilesindeki en genç sporcusu Kuzey Tunçelli'nin yer alacağı final yarışları, yarın TSİ 19.37'de yapılacak.

- EMİR BATUR ALBAYRAK OYUNLARA VEDA ETTİ

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 1500 metre serbest stil elemelerinde Kuzey Tunçelli ile aynı seride yarışan Emir Batur Albayrak ise finale kalamadı.

Eleme serisini 15.23.21'lik dereceyle 6. sırada bitiren Emir Batur Albayrak, genel sıralamada 23. olarak oyunlara veda etti.

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