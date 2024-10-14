Tarık Biberovic'ten Elijah Bryant'ın açıklamalarına cevap

Fenerbahçe Beko oyuncusu Tarık Biberovic, Anadolu Efes'te forma giyen Elijah Bryant ile arasında yaşananlar hakkında bir açıklama yayınladı...

Geçtiğimiz hafta oynanan Anadolu Efes – Fenerbahçe Beko mücadelesini Fenerbahçe kazanırken mücadele içerisinde Tarık Biberovic ve Elijah Bryant bir pozisyonun ardından gerginlik yaşamış ve iki oyuncu da ihraç edilmişti.

Mücadelenin ardından geçtiğimiz gün açıklama yapan Elijah Bryant, yaptığı eylemlerin tamamiyle ayağa kalkmak için olduğunu ifade ederken Tarık Biberovic cephesinden bu açıklamaya karşı bir cevap geldi:

"Anadolu Efes maçında yaşanan malum olaydan sonra konunun daha fazla büyüyerek EuroLeague gündemine ve markasına zarar vermemesi için susmuştum.

Ancak rakip takım oyuncusunun, karşılaşmadan günler sonra üstelik şahsımın yaptığını iddia etmesine rağmen kesinlikle doğru olmayan birçok detayla açıklamalar yaptığını görüyorum. Ben yine de konuyu uzatmamaya gayret edeceğim.

Amacım o anda sadece rakibin üzerimden kalkması ve oyuna dönmekti. Olayın nasıl büyüdüğü ve rakip oyuncunun yaptıkları görüntülerle sabittir.

Konuyla ilgili tüm gerekli bilgiler de şahsım ve Kulübüm tarafından EuroLeague ile paylaşılmıştır. Böyle bir konuyla kamuoyunu meşgul etmekten dolayı duyduğum üzüntüyü tekrar belirtmek isterim."

BRYANT NE DEMİŞTİ?

Elijah Bryant, dün Twitter hesabından konu hakkında şu açıklamaları yapmıştı:

"Tarık Biberovic ve ben yere düştük. Ayağa kalkmaya çalıştığımda agresif bir şekilde boynumdan ve başımdan yakaladı, beni aşağı çekti ve yüzümü bastırdı. Boynumda ve sırtımda ciddi çizik izleri bıraktı. Tekrar kalkmaya çalıştım ve o da tekmeleyerek karşılık verdi. Kolumda morluklar bıraktı.

Tarık Biberovic'i ısırmadığımı açıkça belirtmek istiyorum. Yaptıklarım ayağa kalkabilmek içindi. Birini başından veya boynundan tutup yere çekmenin basketbolda yeri yoktur."