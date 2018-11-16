Tarık Çamdal parasına teknik direktör dahil koca bir takım kurulabiliyor

2014 yılında transfer olduğu Galatasaray formasıyla sadece 42 maça çıkan, bu yıl sadece antrenmanlara çıkan Tarık Çamdal sarı kırmızılıların sorunlarından biri olmaya devam ediyor.

Abdürrahim Albayrak ve Fatih Terim'in tüm çabalarına rağmen başka takıma gitmeyen Tarık, ücretimde de indirim yapmadı.

Her yıl ücreti artarak devam eden sözleşmesi nedeniyle Tarık, bu sezin için 1 milyon 605 bin euro (9.9 milyon TL) alacak.

Haberin detaylarında, sözleşmesi bu sezon sonunda noktalanacak olan ve şimdiye dek Galatasaray'dan toplam 175 milyon TL alan 27 yaşındaki oyuncunun, bir yılda, bu sezon vitrine çıkan birçok genç futbolcu ve 1 teknik direktörden oluşan 12 kişilik kadrodan daha fazla para kazandığı belirtildi.

TARIK'IN PARASINA BU TAKIMI KURULUYOR:

Teknik Direktör Erwin Koeman - Fenerbahçe: 1 mılyon TL

1- Berke Özer - Fenerbahçe: 700.00 TL

2- Hüseyin Türkmen - Trabzonspor: 100 bin TL

3- Yiğithan Güveli - Fenerbahçe: 147 bin TL

4- Ozan Kabak - Galatasaray: 16 bin 848 TL

5-Oğuz Kağan Güçtekin - Fenerbahçe: 325 bin tl 1 milyon TL

6- Barış Alıcı - Fenerbahçe: 1 milyon TL

7- Mertcan Açıkgöz - Beşiktaş: 20 bin TL

8-Yunus Akgün - Galatasaray: 16 bin 848 TL

9- Güven Yalçın - Beşiktaş: 590 bin TL

10- Abdülkadir Ömür - Trabzonspor: 2 milyon 750 bin TL

11-Yusuf Yazıcı - Trabzonspor: 2 milyon 750 bin TL

Toplam 9,4 milyon TL. Liste yapılırken, yalnızca 21 yaş altı futbolcular dikkate alınmıştır.

(Hürriyet)