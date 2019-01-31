Tarık Çamdal resmen Antalyaspor'da
Galatasaray'ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği Tarık Çamdal, Antalyaspor'a gitti
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'dan Tarık Çamdal sürprizi geldi.
Galatasaray'la olan sözleşmesi feshedilen 27 yaşındaki futbolcu Tarık Çamdal, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'a imza attı
2014 yılında Galatasaray'dan Eskişehirspor'a 4,75 milyon Euro karşılığında transfer olan bek oyuncusu, sarı-kırmızılılarda yaşadığı büyük düşüş sonrasında gözden çıkarılmıştı.
Serbest oyuncu statüsünde olan Tarık Çamdal, Akdeniz ekibine giderken bu transfer "Hoş Geldin Tarık Çamdal" videosu ile açıklandı
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