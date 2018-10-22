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Tarık Çamdal'dan Galatasaray yönetimine bir ret daha! 'Ücretimi verin başka takıma gideyim'

Galatasaray'a transfer olduğu sezondan itibaren gösterdiği performans ile hayal kırıklığı yaratan ve son 2 sezondur kadro dışı bırakılan Tarık Çamdal'dan yeni bir hamle geldi.

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Galatasaray'a transfer olduğu sezondan itibaren gösterdiği performans ile hayal kırıklığı yaratan ve son 2 sezondur kadro dışı bırakılan Tarık Çamdal'dan yeni bir hamle geldi.

Yönetimle görüşen Çamdal, ayrılmayı düşünmediğini ve sözleşmesinin bitiş tarihi olan hazirana kadar kalmak istediğini söyledi.

Tarık, ancak bütün alacaklarının kendisine ödenmesi durumunda ocakta başka bir takıma gideceğini iletti.

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