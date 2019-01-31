Tarık Çamdal'ın yeni takımı belli oldu
Galatasaray'la olan sözleşmesi feshedilen 27 yaşındaki futbolcu Tarık Çamdal, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile anlaşma sağladı.
- ASpor
2014 yılında Galatasaray'dan Eskişehirspor'a 4,75 milyon Euro karşılığında transfer olan bek oyuncusu, sarı-kırmızılılarda yaşadığı büyük düşüş sonrasında gözden çıkarılmıştı.
Serbest oyuncu statüsünde olan Çamdal'ın Akdeniz ekibine gideceği kaydedildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.