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Tarık Çamdal'ın yeni takımı belli oldu

Galatasaray'la olan sözleşmesi feshedilen 27 yaşındaki futbolcu Tarık Çamdal, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile anlaşma sağladı.

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2014 yılında Galatasaray'dan Eskişehirspor'a 4,75 milyon Euro karşılığında transfer olan bek oyuncusu, sarı-kırmızılılarda yaşadığı büyük düşüş sonrasında gözden çıkarılmıştı.
 
Serbest oyuncu statüsünde olan Çamdal'ın Akdeniz ekibine gideceği kaydedildi.
 

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