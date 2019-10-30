Tarsus İdman Yurdu-Fenerbahçe CANLI ANLATIM Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçında deplasmanda TFF 2. Lig temsilcisi Tarsus İdmanyurdu ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...