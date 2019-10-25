21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7682
  • 6,3976
  • 279.74
  • 100216
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Tartışılan star Falcao

Gençlerbirliği, Sivas ve Real Madrid maçlarında forma giyemeyen 33 yaşındaki golcü Beşiktaş derbisinde de yok. Sarı-Kırmızılı camiada, Yıllık net 5 milyon euro kazanan Falcao için “Bu kadar para boşuna mı verildi?” tartışması yaşanıyor.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

GALATASARAY, Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürürken, Radamel Falcao yine antrenmana katılmadı. Sezon başında büyük uğraşlar sonunda Monaco’dan transfer edilen ve yıllık net 5 milyon euro; maç başı ve bonuslar ile 6 milyon euronun üzerinde para kazanan Kolombiyalı yıldızın önemli maçlarda olmaması camiada krize yol açtı.

SON 4 MAÇTA 1 DAKİKA OYNADI

Cim-Bom’da, sezonun ilk 3 haftasında (Denizli, Konya, Kayseri) olmayan Falcao, ilk kez forma giydiği Kasımpaşa maçında Sarı-Kırmızılı forma ile ilk ve tek golünü atarken, sonrasında ligde Y.Malatya deplasmanında son 1 dakika ve Fener derbisinde 90 dakika oynadı. Sakatlık nedeniyle Gençlerbirliği ve Sivasspor maçlarında forma giymedi.

TAKIMDAN AYRI İDMAN

Şampiyonlar Ligi’nde Club Brugge ve PSG maçlarında oynayan Kolombiyalı forvet, Real Madrid’e karşı da kadroda yoktu. Sakatlık sonrası özel programla takımdan ayrı adaptasyon çalışması yapan Falcao’nun, Beşiktaş derbisinde oynamayacak olması, “Bu kadar para boşuna mı verildi” tartışmalarının başlamasına yol açtı.

Suriye´den Irak´a giden ABD konvoyları böyle görüntülendi 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MİT yakalayıp getirdi! 'Meksika İmamı' tutuklandı

MİT yakalayıp getirdi! 'Meksika İmamı' tutuklandı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

FETÖ elebaşının yeğeni gözaltına alındı

FETÖ elebaşının yeğeni gözaltına alındı

Irak'ta sular durulmuyor! Onlarca ölü var

Irak'ta sular durulmuyor! Onlarca ölü var

Uyuşturucu çıkan doktor açığa alındı! 'Bakıcımız alıştırdı'

Uyuşturucu çıkan doktor açığa alındı! 'Bakıcımız alıştırdı'

26 yıldır dinmeyen acı... Yavi katliamı şehitlerimiz anıldı

26 yıldır dinmeyen acı... Yavi katliamı şehitlerimiz anıldı

Öğrencilerinin gözü önünde darp edilmişti! Baba - oğul tutuklandı

Öğrencilerinin gözü önünde darp edilmişti! Baba - oğul tutuklandı
 

POPÜLER HABERLER

Öğrencilerinin gözü önünde darp edilmişti! Baba - oğul tutuklandı

Öğrencilerinin gözü önünde darp edilmişti! Baba - oğul tutuklandı

Çinliler 'ölümsüzlük meyvesi' diyor, Türkiye'de de yetiştirilmeye başlandı

Çinliler 'ölümsüzlük meyvesi' diyor, Türkiye'de de yetiştirilmeye başlandı

Kışın vazgeçilmezi... Toros Dağları'nın zirvesinden elde ediliyor: Kilosu 700 lira!

Kışın vazgeçilmezi... Toros Dağları'nın zirvesinden elde ediliyor: Kilosu 700 lira!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA