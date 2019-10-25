Tartışılan star Falcao
Gençlerbirliği, Sivas ve Real Madrid maçlarında forma giyemeyen 33 yaşındaki golcü Beşiktaş derbisinde de yok. Sarı-Kırmızılı camiada, Yıllık net 5 milyon euro kazanan Falcao için “Bu kadar para boşuna mı verildi?” tartışması yaşanıyor.
- Star Spor
GALATASARAY, Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürürken, Radamel Falcao yine antrenmana katılmadı. Sezon başında büyük uğraşlar sonunda Monaco’dan transfer edilen ve yıllık net 5 milyon euro; maç başı ve bonuslar ile 6 milyon euronun üzerinde para kazanan Kolombiyalı yıldızın önemli maçlarda olmaması camiada krize yol açtı.
SON 4 MAÇTA 1 DAKİKA OYNADI
Cim-Bom’da, sezonun ilk 3 haftasında (Denizli, Konya, Kayseri) olmayan Falcao, ilk kez forma giydiği Kasımpaşa maçında Sarı-Kırmızılı forma ile ilk ve tek golünü atarken, sonrasında ligde Y.Malatya deplasmanında son 1 dakika ve Fener derbisinde 90 dakika oynadı. Sakatlık nedeniyle Gençlerbirliği ve Sivasspor maçlarında forma giymedi.
TAKIMDAN AYRI İDMAN
Şampiyonlar Ligi’nde Club Brugge ve PSG maçlarında oynayan Kolombiyalı forvet, Real Madrid’e karşı da kadroda yoktu. Sakatlık sonrası özel programla takımdan ayrı adaptasyon çalışması yapan Falcao’nun, Beşiktaş derbisinde oynamayacak olması, “Bu kadar para boşuna mı verildi” tartışmalarının başlamasına yol açtı.
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