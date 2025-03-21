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Spor

Tartışmalara son noktayı koydu! ''Saç boyatmak doping testini etkilemez''

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu (TDMK) Genel Direktörü Prof. Dr. Rüştü Güner, sosyal medyada dolaşan 'saç boyatarak doping kontrolünden kaçılabileceği' iddialarını yalanladı.

Akşam21 Mart 2025 Cuma 08:08 - Güncelleme:
Tartışmalara son noktayı koydu! ''Saç boyatmak doping testini etkilemez''
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Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu (TDMK) Genel Direktörü Prof. Dr. Rüştü Güner, sosyal medyada yer alan doping kontrolünden saç boyatarak kaçılabildiği iddiası ile ilgili konuştu: "Yapay zekaya soracak olursanız böyle yanıtlar alabilirsiniz. Çünkü yapay zeka, tüm interneti tarıyor size bir yanıt veriyor. Sanıyorum ondan dolayı bu kadar yaygın tartışıldı bu konu. Doping kontrol örneği olarak yalnızca idrar ve kan alıyoruz. Saç örneği almıyoruz. İdrar örneği bize o kadar güzel sonuçlar veriyor ki. Çünkü laboratuvarlarımız çok çok hassas. Bazı maddeler kesildikten 3-4 ay sonra bile idrarda çıkabiliyor. Analiz hassasiyetleri böyleyken saçı doping kontrol malzemesi olarak kullanmayız. O yüzden saçın sarıya boyanması, kırmızıya boyanması, mora boyanması doping kontrollerini etkilemez" yorumunu yaptı.

SÜTÇÜ BEYGİRİ YARIŞ ATI OLMAZ

Yasaklı madde kullanmanın performans artışı için tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Rüştü Güner, "Sütçü beygirine istediğiniz kadar doping maddesi verin yarış atı yapamazsınız. Her spor dalında antrenman çok önemli, yani motoru geliştirmek. Siz 1200 cc hacmindeki bir arabaya istediğiniz kadar uçak yakıtı koyun yarış arabası yapamazsınız. Motoru geliştirmek için de sporcuların yapması gereken antrenman. Bir yüzücü, bisikletçi, futbolcu, basketbolcu, voleybolcunun dayanıklılık antrenmanı yapması gerekir. Kaslarındaki bazı enzimleri geliştirmesi gerekir. Böylece aldığı karbonhidrat ya da yağı daha fazla enerjiye dönüştürebilir. Kas kuvvetini dayanıklılığı 2-3 ilaçla geliştiremez. Mutlaka antrenman yapması gerekir" ifadelerini kullandı.

  • doping
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