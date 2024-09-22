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Spor

Tartıştıkları iddia edilmişti! Fenerbahçe'den yalanlama geldi

Fenerbahçe, Ali Koç'un devre arasında soyunma odasına inerek teknik direktör Jose Mourinho ile tartıştığı yönündeki haberleri yayımladığı açıklamayla yalanladı. İşte detaylar...

AA22 Eylül 2024 Pazar 17:25 - Güncelleme:
Tartıştıkları iddia edilmişti! Fenerbahçe'den yalanlama geldi
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Fenerbahçe Kulübü, dün oynanan Galatasaray derbisinde başkan Ali Koç'un devre arasında soyunma odasına indiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dün akşam oynanan karşılaşmanın devre arasında başkanımız Ali Koç'un soyunma odasına indiği, gerginlik yaşandığı iddia ve söylemleri doğru değildir. Başkanımız maçın devre arasında yönetim locasından ayrılmamış, soyunma odasıyla da hiçbir iletişimi olmamıştır. Bu yalanı ortaya atanları ve amaçlarını gayet iyi biliyoruz. Bu kişilerin ve maksatlı olarak ortaya attıkları hayal mahsulü iddia ve söylemlerin dikkate alınmamasını önemle rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İDDİA NEYDİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve teknik direktör Jose Mourinho'nun Galatasaray maçının devre arasında tartıştığı öne sürülmüştü.

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