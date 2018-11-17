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Taşkın Aksoy: Beşiktaş'tan yardımcı antrenörlük için teklif aldım

Fortuna Düsseldorf'ta Alt yapı koordinatörü olarak görev alan ve son olarak 4. Lig'de Fortuna Düsseldorf U23 takımını çalıştıran Türk antrenör Taşkın Aksoy, Beşiktaş hakkında sürpriz açıklamalarda bulundu.

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Alman basınına konuşan 51 yaşındaki antrenör, Beşiktaş'tan yardımcı antrenör olması için teklif aldığını belirtti.

''ALMANYA'DA KALMAK İSTİYORUM''

Taşkın Aksoy, ''Türkiye'de bazı görüşmelerim oldu ancak sözleşme imzalamadık. Almanya'da kalmak istiyorum, önceliğim bu. Boşta oturmak istemiyorum, tekrar yeşil sahalara döneceğim.'' diye konuştu.

Futbolculuk kariyerinde Türkiye'de Boluspor, Kocaelispor ve Kayserispor formalarını da giyen Aksoy, 2015'ten beri Fortuna Düsseldorf'ta çalışıyordu. Taşkın Aksoy, 6 ay önce Fortuna Düsseldorf U23 takımındaki görevinden alınmıştı.

(Sporx)

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