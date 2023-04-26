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Spor

Taty Castellanos: Barcelona'yı Real Madrid'den daha çok sevdim

Real Madrid'e dört gol atan Gironalı futbolcu Taty Castellanos maçın ardından açıklamalarda bulundu.

26 Nisan 2023 Çarşamba 20:25 - Güncelleme:
Taty Castellanos: Barcelona'yı Real Madrid'den daha çok sevdim
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Real Madrid'e dört gol atan Gironalı futbolcu Taty Castellanos, Messi sebebiyle Barcelona'yı Real'den daha çok sevdiğini belirtti.

Castellanos yaptığı açıklamada, "Barcelona'yı Lionel Messi'den dolayı her zaman Real Madrid'den daha çok sevdim. O benim için bir idol." dedi.

Başarılı oyncu ayrıca, "Leo, Real Madrid ile oynadığımız maçı izledi mi bilmiyorum. Dünyanın en iyi oyuncusundan bahsediyoruz. O, bizim için çok önemli. Dünya Kupası'nda beni ağlattı." ifadelerini kullandı.

Girona forması giyen Castellanos, Real'e attığı 4 golle bu sezon 12 lig kez fileleri havalandırmış oldu. Girona ise bu galibiyetle 41 puanla dokuzuncu sıraya yükseldi ve kümede kalma yolunda rahat bir nefes aldı.

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