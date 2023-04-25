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Spor

Taty Castellanos'tan tarihi başarı

Real Madrid'in La Liga'nın 31. haftasında 4-2 kaybettiği maçta Girona forması giyen Taty Castellanos, takımının tüm gollerini kaydetti. 76 yıl sonra bir ilke imza atan başarılı futbolcu Taty Castellanos tarihe geçti.

IHA25 Nisan 2023 Salı 23:11 - Güncelleme:
Taty Castellanos'tan tarihi başarı
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Real Madrid'in LaLiga'da 4-2 kaybettiği maçta Girona forması giyen Taty Castellanos, takımının tüm gollerini kaydederken, 76 yıl sonra bir ilke imza attı.

İspanya LaLiga'nın 31. haftasında ligin ikinci sırasında yer alan Real Madrid, Girona'ya konuk oldu. Ev sahibi ekipte Taty Castellanos, performansıyla maça damga vurdu. 24 yaşındaki oyuncu, 62 dakikada 4 gole imza atarken takımına 3 puan kazandıran isim oldu. Madrid ekibinde Vinicius Junior ve Lucas Vazquez takımının gollerini kaydedederken, mücadele Girona lehine 4-2 sonuçlandı.

Eflatun-beyazlılar bu yenilgi sonrası 65 puanda kalırken, 1 maçı eksik lider Barcelona 76 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.

Müsabakada 4 gol atan Taty Castellanos, 1947'den beri LaLiga'da Real Madrid'e bir maçta 4 gol atan ilk oyuncu oldu.

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