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Spor

Taxiarchis Fountas Trabzonspor için geliyor

Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo mavililer on numara bölgesi için Yunan oyuncu Taxiarchis Fountas ile prensip anlaşmasına vardı.

15 Ağustos 2023 Salı 09:48 - Güncelleme:
Taxiarchis Fountas Trabzonspor için geliyor
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Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Trabzonspor'dan on numara bölgesine takviye geldi. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın raporuna göre hareket eden bordo-mavililer, bonservisi elinde olan Yunan oyuncusu Taxiarchis Fountas ile anlaşma sağladı.

İSTANBUL'A GELİYOR!

A Spor'un haberine göre; Trabzonspor'un el sıkıştığı Taxiarchis Fountas, bu akşam İstanbul'a gelecek.

Son olarak MLS Ligi ekiplerinden D.C. United'da forma giyen Fountas, 17 maçta 6 gollük performans sergiledi.

Taxiarchis Fountas, 10 numara ve kanatlarda görev alabiliyor. Yunan futbolcu, ülkesinin milli takımında 14 karşılaşmada 1 gol kaydetti.

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