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Spor

Tayfun Korkut'tan vazgeçen Göztepe'de 4 aday

Tayfun Korkut'la anlaşmaktan son anda vazgeçen Göztepe'nin teknik direktör adayları arasında 4 ismin bulunduğu öğrenildi.

DHA2 Eylül 2021 Perşembe 16:58 - Güncelleme: 2 Eylül 2021 Perşembe 16:58
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe, dün akşam her konuda anlaşma sağladığı bugün sabah ise imza aşamasına getirdiği Teknik Direktör Tayfun Korkut'tan vazgeçti. Urla Adnan Süvari Tesisleri'ne gelen Korkut'un yardımcılarını yanında getirmediği ifade edildi. Başkan Mehmet Sepil'in ise bu durumdan son derece rahatsızlık duyduğu ileri sürüldü. Yapılan görüşmelerin ardından Tayfun Korkut, Urla'dan ayrıldı. Tayfun Korkut'la son anda anlaşamayan Göz-Göz, diğer adaylara yöneldi. Göztepe'nin listesinde Emre Belözoğlu, Levent Şahin, Hüseyin Eroğlu ve Çağdaş Atan bulunuyor.

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